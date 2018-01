Il Comune ha due nuovi dipendenti, precari firmano contratto di assunzione

Il comune di Grotte ha due nuovi dipendenti. A firmare il contratto di assunzione, dal 30 dicembre scorso, due precari ex articolo 23. Si tratta di Giovanni Miceli e Giuseppe Miceli, il primo assunto con la mansione di puliziere pubblici servizi ed affissioni, il secondo come operatore servizi manutentivi. Ciò a seguito di pubblico concorso per la fuoriuscita dal precariato.

Presenti alla firma del contratto il sindaco Paolino Fantazzo, l'assessore alle Risorse Umane, Piero Castronovo, l'assessore al Bilancio, Diego Aquillina, l'assessore alla Cultura, Giusi Cimino, i dirigenti comunali Cali, Alaimo e Liotta ed il coordinatore dei servizi manutentivi Vincenzo Parrinello.

