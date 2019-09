Stipendi in ritardo per i dipendenti comunali, monta la protesta

La Regione non trasferisce le somme previste, le casse del Comune restano vuote e i lavoratori non percepiscono lo stipendio.

Accade a Favara, come racconta l'edizione odierna del quotidiano La Sicilia. Ieri i dipendenti hanno avuto un incontro con l'amminisrazione comunale e con l'assessore al bilancio Laura Maggiore, la quale ha ipotizzato un ritardo di al massimo un paio di settimane rispetto alla mensilità di settembre, che sarà pagata ad ottobre inoltrato.

Il Comune del resto è in dissesto e le somme non possono provenire da altre voci di incasso, che sono comunque tutte già ridotte al lumicino a partire, ad esempio, dagli incassi per le multe, che sono quasi inesistenti.