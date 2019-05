Il Comune scopre 5900 evasori, Firetto: "Nessuno aveva mai fatto tanto"

Il Comune spinge il piede sull'acceleratore per la "caccia" agli evasori e il sindaco Lillo Firetto "festeggia" il risultato ottenuto. L'attività di riscontro delle utenze ha consentito, come noto, di inserie 5900 nuovi iscritti nell'anagrafe tributaria per quanto riguarda la Tari.

"Questo significa, intanto, giustizia fiscale - commenta il sindaco - perché ci sono quasi cinquemila furbetti in meno a gravare sulle spalle dei cittadini onesti. Significa anche perequazione tributaria e maggiore stabilità per le casse comunali. E far pagare tutti significa pagare tutti di meno. Continueremo a cercarli e non sfuggiranno. La loro individuazione - continua il sindaco - si traduce matematicamente in certezza dei servizi, in omogeneità di trattamento tra i residenti e nella progressiva creazione di quella rete solidale tra cittadini per il bene comune su cui si fonda il governo della città".

Il primo cittadino, lanciano una "frecciatina" a potenziali competitors nelle prossime amministrative aggiunte: "Chi lo aveva fatto prima? Nessuno! A parole sì, mai coi fatti? Nessuno sul serio. Sarà impopolare, come sosteneva e crede ancora qualche malandrino, ma so che è giusto. E questo è quel che conta per i cittadini onesti".