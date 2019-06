Comune, Di Bella collaboratore gratuito del sindaco: si occuperà di valorizzare l'identità agrigentina

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, ha conferito al professor Elio Di Bella, l’incarico di referente per la promozione dei processi di riscoperta e valorizzazione dell'identità agrigentina. La collaborazione è a titolo gratuito. Di Bella, nell'ambito di questo ruolo, intendendo per identità agrigentina ciò che resta di costante e di fisso, nello scorrere del tempo, nella vita e nella cultura locale si occuperà soprattutto di: sviluppare e promuovere il valore dell'identità agrigentina concentrandosi sui suoi vari aspetti che vanno dall'arte alla storia, dalla letteratura alle tradizioni ed alla musica popolare; operare in sinergia con l'amministrazione comunale e con gli altri attori istituzionali e non istituzionali locali, in particolare (ma non solo), per la conservazione, la valorizzazione, la promozione del patrimonio identitario locale; promuovere esperienze di costruzione dell'identità locale .