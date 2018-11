Comune, costo del personale giù di sei milioni in tre anni

Comune di Agrigento, il costo del personale è calato di oltre 6 milioni di euro in 3 anni, oltre 2 ogni anno. Nel dettaglio, la spesa è passata da 23 milioni a 17 milioni tra il 2015 e il 2018.

Ad influire sono stati certamente in larga parte i pensionamenti: i dipendenti hanno infatti ormai un'età media abbastanza alta, e il numero di quelli che progressivamente hanno lasciato il loro posto di lavoro senza dubbio è stato notevole, con un'incidenza alta sui conti del Comune. Ma non è tutto qui, perché in effetti in questi anni l'Amministrazione comunale ha condotto un'azione di parziale spending review eliminando 9 posizioni organizzative e un dirigente, andato in pensione e non rimpiazzato.

Un buon risultato che però non risolve le criticità del bilancio dell'Ente, che ancora oggi arranca a causa della mancanza di trasferimenti e dell'approvazione dei bilanci consuntivo 2017 e previsionale 2018.