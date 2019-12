Ladri fanno irruzione negli uffici comunali: portati via pochi spiccioli

Ladri in azione questa notte a Caniccattì: ignoti, stando a quanto riferito dal Giornale di Sicilia in edicola oggi, hanno fatto infatti irruzione all'interno dei locali comunali tra via Cesare Battisti e via Domenico Cirillo.

Per entrare sarebbe stato sfruttato un balcone al primo piano: una volta dentro i ladri hanno scassinato le macchinette per caffè e snack portando via alcuni spiccioli e poi avrebbero inoltre puntato la bacheca a vetri che custodisce le chiavi di altri uffici comunali. Secondo i primi controlli pare comunque non sia stato portato via nulla nè sarebbero stati arrecati ulteriori danni. Le forze dell'ordine adesso indagano sulla vicenda.