"Ingerenze della criminalità organizzata", il Consiglio dei ministri scioglie il Consiglio di Camastra

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno Marco Minniti, ha deliberato lo scioglimento del consiglio comunale di Camastra. "In ragione delle riscontrate ingerenze da parte della criminalità organizzata" - scrive in una nota palazzo Chigi - .

L'inchiesta "Vultur" ha accertato dei presunti tentativi di ingerenze da parte della famiglia mafiosa del paese, che faceva riferimento al vecchio boss Rosario Meli, all'interno del Comune. Meli, figura di spicco della mafia anche in passato, al quale si contesta di essere stato il capo della cosca di paese, avrebbe avuto un ruolo anche nella campagna elettorale che, nel giugno del 2013, portò all’elezione del sindaco Angelo Cascià che, comunque, non sarebbe indagato.

Due aspiranti consiglieri di quelle tornata elettorale avrebbero subito delle pressioni per non candidarsi da Giuseppe Meli, figlio di Rosario. I due sentiti in aula (Carlo Ninfosì ha avuto 60 voti, Salvatore Todaro 40 ma non sono bastati) avevano un po’ alleggerito i toni delle pressioni dicendo che “più che altro erano sembrati dei consigli e non proprio delle minacce”. Domani mattina si torna in aula con una nuova udienza del processo.