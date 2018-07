Gestione della piscina comunale di Bivona, pubblicato bando

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Pubblicato il bando per la concessione del servizio di gestione della piscina comunale di Bivona. In esecuzione della determinazione dirigenziale numero 46 del 29 giugno scorso, si procederà all’affidamento del servizio di gestione dell’impianto di contrada Santa Filomena-San Vito per cinque anni. Il bando è scaricabile dal sito istituzionale del Comune. Le istanze dovranno pervenire a mezzo raccomandata, oppure consegnate a mano, entro e non oltre le 12 del prossimo 19 luglio, all’ufficio Protocollo del Comune di Bivona in piazza Ducale.