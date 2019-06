Bilancio del Comune, si allontana lo spettro del disequilibrio

Bilancio 2019 a rischio disequilibrio? L'allarme sembra, almeno in parte, in via di riassorbimento. Se il dirigente finanziario non ha infatti ancora "sciolto la prognosi" per le condizioni generali delle casse dell'Ente, pare che rispetto all'inziale buco milionario rintracciato nei conti del Municipio oggi vi siano margini per il miglioramento complessivo.

“La questione non è ancora risolta – spiega l'assessore al Bilancio Nello Hamel - ma i tagli fin qui applicati hanno consentito di recuperare larga parte delle somme e quindi di mettere sostanzialmente al sicuro il Comune al rischio di dover effettuare il piano di riequilibrio. Del resto – continua Hamel –quello di Agrigento non è un ente a rischio dissesto”.

Entro la prossima settimana si dovrebbe conoscere l'esito dell'attività di verifica e se, soprattutto, l'Ente dovrà ricorrere a procedure di reiquilibrio che ptorebbero pregiudicare, tra le altre cose, il futuro dei lavoratori precari.