Debiti per 13 milioni di euro, il Comune di Aragona verso il dissesto

Dissesto finanziario al Comune di Aragona? Se ne parla da mesi ormai. Adesso, però, la scelta sembrerebbe essere stata fatta. "Non è stata una scelta semplice ma ponderata e approfondita in tutte le sue sfaccettature dopo aver tentato in tutti i modi di risalire e riprogrammare il debito - ha scritto, su Facebook, il sindaco di Aragona Peppe Pendolino - . In questi giorni si stanno rincorrendo tante voci e tanti pareri sull’avvio della dichiarazione di dissesto intrapresa dall’amministrazione da me guidata. Non siamo latitanti in tal senso e nei prossimi giorni indiremo un dibattito pubblico per spiegare il perché dopo otto mesi di amministrazione siamo arrivati a questa scelta".

Dopo Casteltermini, Favara e Porto Empedocle adesso tocca, dunque, anche al Municipio di Aragona. "Sappiamo benissimo che tale scelta politicamente è impopolare e potrà essere oggetto di strumentalizzazione, ma vi dico - scrive il sindaco di Aragona - con tanta serenità che la nostra è una scelta di responsabilità per poter realmente far ripartire tutto nel breve, ma soprattutto nel medio e lungo termine. Poco e niente mi interessano, la mia popolarità politica, gli attacchi e la strumentalizzazione che avrà la questione. Quando mi sono candidato non l'ho fatto per popolarità ma per amore del mio paese. Il mio unico interesse è risanare - sottolinea Pendolino - realmente Aragona e ridare a tutta la comunità un paese sano".

Già lo scorso dicembre, quando ancora lo spettro del dissesto finanziario veniva allontanato, si parlava - dopo aver analizzato lo stato di salute delle casse del Municipio - di debiti per circa 13 milioni di euro.