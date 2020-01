Vertenza precari al Comune di Agrigento, Sindacato di base: "Adesso gli step successivi"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

SGB esprime piena soddisfazione per il raggiungimento di un accordo tra l’amministrazione comunale di Agrigento rappresentata dall’assessore Cuzzola ed i rappresentanti Regionali Provinciali della SGB P.I Sabrina Turano e Antonella Marucci,circa all’applicazione delle 25 ore settimanali. Ci incontreremo ancora con l’amministrazione – spiega Sabrina Turano – per affrontare il secondo “step”utlle al raggiungimento ottimale delle ore lavorative. Inoltre abbiamo ancora aperto un tavolo di raffreddamento presso la Prefettura per la posizione dei VV.UU di Agrigento. Abbiamo voluto dare responsabilmente un’accelerazione alla vertenza,al fine di fornire ai cittadini una maggiore efficienza, funzionalità e qualità dei servizi anche in occasione delle prossime

manifestazioni.