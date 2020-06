Via alla potatura dei ficus in città: riesplode la polemica per le capitozzature

"Uno scempio". Così molti cittadini hanno definito gli esiti delle operazioni di potatura a carico dei ficus del centro città che sono stati, come da tradizione "capitozzati" in modo sicuramente abbastanza deciso.

Una polemica che in realtà si ripresenta puntualmente ogni anno, con il Consiglio comunale e lo stesso Ordine degli agronomi che hanno più volte chiesto al Comune di non ricorrere a questo sistema perchè ritenuto troppo aggressivo nei confronti della pianta. L'ente, va precisato, agisce però con perizia agronomica alla mano e continua a preferire questo sistema a potature più lievi e periodiche, che non possono essere garantite per carenza di risorse e, soprattutto, personale in condizioni di svolgere queste attività.

I cittadini però chiedono più "rispetto" per le piante, anche per quello che è poi l'impatto visivo che questo genere di potature porta con sè, stante che gli alberi vengono letteralmente "spogliati" e per alcuni mesi non rimarranno che tronchi semispogli e qualche ciuffetto di foglie verdi. Alcuni, inoltre, si chiedono se sia questo il periodo giusto per procedere con queste operazioni.