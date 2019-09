Parcheggio di Cugno Vela, il Comune cita per danni il Parco Archeologico

Parcheggio di Cugno Vela in stato di abbandono, il Comune di Agrigento cita in giudizio il Parco archeologico e l’Assessorato regionale ai beni culturali.

Con proprio atto il sindaco Lillo Firetto ha nella giornata di ieri disposto infatti predisposto un provvedimento di costituzione in giudizio che impegna il Municipio a chiedere all’autorità giudiziaria “la condanna dei responsabili, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti a seguito della mancata manutenzione del parcheggio” di proprietà di Palazzo dei Giganti.

Il parcheggio di Villaseta, consegnato fino al 2016 alla Csu Servizi urbani di Bolzano, che gestiva i parcheggi comunali dentro la Valle dei Templi per conto del Parco Archeologico, è stato consegnato al Comune, dice la delibera, “in condizioni di degrado e abbandono tali da renderlo inutilizzabile”.

L'idea del Comune è probabilmente quella di recuperare le somme necessarie per portare avanti un progetto di recupero e messa in funzione: già dal 2017 il Consiglio comunale chiede interventi in tal senso.