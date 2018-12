Via libera dalla giunta, prorogati 190 contratti a tempo determinato

Il Comune di Agrigento, con l'ultima seduta di giunta dell'anno, proroga il contratto, a tempo determinato e parziale, di 190 lavoratori socialmente utili in servizio nell'ente che, in caso contrario, sarebbero stati "licenziati" oggi, ultimo giorno del 2018.

La giunta, ritenendo che vi sia "l'esigenza di garantire i servizi erogati e non disperdere le professionalità acquisite", ha deciso di estendere di un altro anno il rapporto lavorativo la cui nuova scadenza è il 31 dicembre del 2019.

La proroga, però, "per salvaguardare l'equilibrio finanziario" del Comune, sarà possibile solo se la Regione siciliana provvederà alla copertura della spesa attraverso il finanziamento. In caso contrario il contratto, "ipso iure", in sostanza automaticamente per legge, sarà risolto.