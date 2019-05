Comune sempre più anziano: nuova raffica di pensionamenti, è emergenza

L’ultima raffica di richieste è dei giorni scorsi: la Giunta del Comune di Agrigento ha approvato 13 proposte di pensionamento, portando ben oltre la soglia 100 il numero di coloro che ha lasciato il Comune per sopraggiunti limiti di età. Una vera e propria emorragia, agevolata dalla cosiddetta "quota 100" che negli ultimi 4 anni ha portato a 122 il numero di coloro che hanno lasciato il sudato posto di lavoro per godersi la pensione.

Una situazione che mette a rischio il funzionamento stesso dell'Ente e rispetto alla quale ci sono poche misure adottabili.

“Ci siamo già in passato rivolti ad Anci – spiega il sindaco Lillo Firetto – condividendo un problema che è oggi di molti altri comuni in Italia. L’associazione si è rivolta al Governo nazionale, ma al momento senza nessun esito. Il rischio che corre Agrigento è concretamente quello di non riuscire più a garantire anche le normali attività quotidiane. Siamo quindi agendo con una rimodulazione del personale in servizio, sfruttando le posizioni organizzative per creare delle figure di vice dirigente con potere di firma. Questo consentirà temporaneamente di ridurre i disagi ma è evidente che sono necessari interventi strutturali”.