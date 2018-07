Degrado, abbandono ed erbacce anche dentro il palazzo di città

Sporcizia, erbacce, degrado. No, non siamo in una qualunque strada di Agrigento, ma dentro il "Palazzo San Domenico", sede del Comune e del consiglio comunale. In un atrio, che si trova proprio alle spalle di aula "Sollano" e a pochi metri dall'ufficio Anagrafe, è possibile ammirare uno scenario desolante.

Lo spazio, aperto e accessibile anche ai cittadini che vanno a visitare gli uffici, viene utilizzato spesso dai fumatori per concedersi una pausa sigaretta. In assenza di posacenere, molti ripiegano sui pochi vasi che, originariamente, ospitavano alcune piante grasse. Da tempo sembra proprio che nessuno si sia preso la briga di ripulire. Ma non solo: tra le mattonelle sconnesse si ergono, rigogliose, diverse erbacce che sembrano lì da diverse settimane, se non mesi. A tutto questo si aggiungono mobili abbandonati, sportelli di cabine elettriche divelti e pieni di rifiuti, guano di colombe e chi più ne ha, più ne metta.

E' davvero possibile tollerare tutto questo all'interno di un palazzo istituzionale? E' possibile che l'ente non sia in condizione di effettuare la pulizia di questi pochi metri quadrati? E' pensabile che un'amministrazione che ha fatto del decoro cittadino (a spese degli altri, quasi sempre) il proprio vessillo non sia capace di tener pulita almeno casa propria?