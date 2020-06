Via al mercato del venerdì: previsto obbligo di mascherina e modifiche al traffico

Dopo le polemiche e non senza qualche tensione rispetto all'effettiva dislocazione delle bancarelle, il Comune di Agrigento annuncia la ripresa a tutti gli effetti del mercatino settimanale di piazzale Ugo La Malfa, già autorizzato con ordinanza sindacale la scorsa settimana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Nel rispetto delle misure previste con le linee guida emanate dal Governo nazionale, della Regione Siciliana e vista l' ordinanza sindacale al fine di poter permettere, in completa sicurezza, lo svolgersi del mercato - dice una nota del Comune - si prevede che gli ingressi siano contingentati, con misurazione della temperatura, utilizzo delle mascherine, senso unico di marcia in entrata e in uscita. Gli ingressi saranno da via Esseneto, da via Manzoni e da via Ugo la Malfa. Verrà istituito dalle 7 alle 14, il divieto di transito in via Manzoni altezza incrocio via Toniolo,divieto di transito in via Scavo altezza palazzetto dello sport, in via Esseneto ed in via Ugo La Malfa ad eccezione dei residenti".