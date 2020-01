Sprechi energetici e inquinamento? Al Comune arriva l'energy manager

Sarà l’architetto Salvatore Pitruzzella a redigere il Paesc (piano energetico per l’energia sostenibile e il clima) del Comune di Agrigento. L’architetto - di origine favarese - è stato scelto da palazzo dei Giganti per la delicata figura di energy manager. Nello specifico, Pitruzzella dovrà occuparsi della ricognizione dei consumi energetici di tutti gli edifici comunali, verificandone i consumi, ottimizzandoli e promuovendo gli interventi mirati all’efficienza energetica e all’uso di fonti rinnovabili.

Entro il 2030, per contrastare l’inquinamento ambientale, gli enti pubblici devono ridurre le emissioni di almeno il 40%. Per raggiungere questo obiettivo, è necessaria un’adeguata progettazione mirata all’efficientamente energetico anche degli impianti esistenti. Per fare tutto occorre pianificare gli interventi e chiedere i necessari finanziamenti all’Unione europea. A presentare alla città il neo energy manager è stato il sindaco Lillo Firetto.