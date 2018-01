"Sommerso" dai debiti fuori bilancio, servono 550 mila euro per pagarne 120

Sono 120 i debiti fuori bilancio - per un totale complessivo di 547.420,27 euro - per i quali il Comune di Agrigento ha dovuto prevedere un impegno di spesa. Il consiglio comunale di palazzo dei Giganti ha, del resto, approvato il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 e all'interno dello strumento finanziario è stato necessario prevedere le risorse per il pagamento dei debiti fuori bilancio.

I titoli giuridici da cui nascono i debiti dell'ente sono provvedimenti giudiziali esecutivi per legge, anche nelle more di un'eventuale giudizio di impugnazione. E' stato però, inevitabilmente, necessario il riconoscimento dei debiti che ha un valore di garanzia e tutela degli equilibri finanziari del Municipio .

Il Comune di Agrigento, di fatto "sommerso" dai debiti fuori bilancio, ha evidenziato che il riconoscimento dei debiti non costituisce rinuncia all'impugnazione.