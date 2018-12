Debiti fuori bilancio, un buco senza fine: serviranno altri 220 mila euro

I debiti fuori bilancio al Comune di Agrigento sono ormai un buco nero. Un pozzo senza fondo che continua ad assorbire risorse che l'ente non può destinare a servizi, come era già avvenuto per l'assistenza ai disabili. L'ultima richiesta di implementazione del capitolo dedicato ai risarcimenti per sentenze è di fine novembre, quando l'ufficio legale ha chiesto all'Ente di mettere a disposizione quasi 221mila euro per implementare le risorse già esistenti, rivelatesi non sufficienti per far fronte a tutte le richieste pervenute.

All'amministrazione comunale non è rimasto altro da fare, in questo contesto, che prelevarli dal fondo di riserva, somme accantonate e oggi utili per far fronte ad una situazione di totale ingessamento del bilancio a causa della mancata approvazione del consuntivo 2017 e del previsionale 2018, che arriveranno in consiglio comunale tra fine dicembre e inizio gennaio, mettendo di fatto l'ente a rischio commissariamento. Ad oggi la commissione speciale sui debiti fuori bilancio, votata dal consiglio comunale mesi fa è ancora ferma perché le richieste di partecipazione alla stessa sono superiori al numero di posti previsti da statuto.