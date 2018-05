"Indennità d'occupazione", Comune citato in giudizio per oltre 270 mila euro

Citato in giudizio. Citato, davanti al tribunale di Agrigento, per il pagamento dell'indennità per occupazione illegittima di un appezzamento di terreno in contrada Piano Gatta. Sono sette gli agrigentini che hanno chiamato - davanti ai giudici - il Comune di Agrigento per chiederne la condanna al pagamento di 274.724,08 euro, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi a decorrere dal novembre del 2011.

Il Municipio però non ci sta a pagare. E il sindaco Lillo Firetto ha autorizzato la costituzione in giudizio dell'ente, affidando l'incarico di difesa e rappresentanza del Comune all'avvocato Rita Salvago.