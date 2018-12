Brutte notizie da Palazzo dei Giganti, i revisori dei conti bocciano il bilancio 2018

Finora erano stati "colpi di avvertimento". Pareri critici, ma positivi. Di quei 5.5 in pagella che poi, alla fine dell'anno, riuscivi a trasformare in una sufficienza stentata. Adesso, però, è arrivata la prima sonora bocciatura.

Il collegio dei revisori dei conti ha infatti dato parere negativo al bilancio previsionale 2018 votato nei giorni scorsi dalla giunta comunale e che dovrebbe arrivare in aula dopo Natale, forse il 27 dicembre prossimo. Una bocciatura che, dice chi l'ha letta, è praticamente totale, e parte dalla presenza di uno squilibrio nel documento finanziario, con rilievi particolarmente stringenti rispetto ad esempio alla reale capacità di riscossione dell'Ente in termini di tasse non pagate dai cittadini.

Quindi il parere dei revisori, che è da sempre una sorta di "garanzia" per i consiglieri comunali dell'assenza di anomalie o criticità nella gestione, è negativo con l'obbligo per il Comune di ritenere la spesa totalmente cristallizzata finché non si avrà una nuova proposta di bilancio, con l'onere anche di provvedere ad approvare un previsionale 2019 entro i termini di legge.

Questo parere non è esattamente un buon viatico per il documento finanziario, che adesso potrebbe essere difficile da votare anche per gli stessi consiglieri della maggioranza Firettiana.