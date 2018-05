Comprare le azioni della Girgenti Acque? Voltano: "Servono parecchi soldi"

"L'acquisto di quote della Girgenti Acque da parte di Voltano è una ipotesi sostenibile in linea di principio, ma è necessaria la copertura economica”.

Dopo la proposta del sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro e dal parlamentare regionale Carmelo Pullara di, è l'amministratore unico del consorzio acquedottistico, Giancarlo Rosato, a frenare un po' con gli entusiasmi. "Le porte della Voltano sono aperte a tutti i sindaci che vogliano entrare in società - spiega - ma per fare valutazioni sulla possibilità di acquistare delle quote di maggioranza della Girgenti Acque sarebbero necessari alcuni passaggi che oggi non si sono ancora consumati, soprattutto sulla copertura economica dell'operazione”.

I soldi da mettere in campo sarebbero parecchi - nell'ordine delle decine di milioni di euro - anche al netto del semplice costo di acquisto delle quote societarie, dato che il prezzo di queste ultime sarà comunque deciso dal suo possessore, ovvero il gruppo Campione. Poi ci sarebbero le risorse da impegnare per risanare i bilanci di Girgenti Acque, che lo scorso anno ha chiuso in perdita e che oggi ha un enorme debito (circa 30milioni di euro), inserito già in un piano di rientro, con la Siciliacque per l'acquisto della risorsa idrica all'ingrosso.

Insomma, tolte le parole sarebbe necessario mettere in campo i fatti. Intanto non giungono notizie sull'avvio concreto delle procedure di avvio della risoluzione da parte del'avvocato Giuseppe Mazzarella, che in questa fase dovrà inviare delle contestazioni formali al gestore sulle sue presunte inadempienze.