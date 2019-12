Completamento della statale 640: il lavori passano dalla Cmc al consorzio di creditori

Compleamento del raddoppio della statale 640, svolta "epocale" dopo mesi di stallo. Gli interventi oggi ancora bloccati nel tratto tra Canicattì e Caltanissetta potrebbero infatti ripartire immediatamente grazie alla firma del contratto d'affidamento fra Cmc , il cosiddetto "general contractor" e "Consorzio Italia" che raccoglie tutti i creditori.

"Una bella iniezione di adrenalina a quei cantieri che da mesi erano fermi, immobili e che rappresentavano un disagio per la viabilità. Inoltre un segnale forte di fiducia a tante imprese locali, molte delle quali creditrici nei confronti di Cmc, che con tanto buon senso hanno ben chiaro l’obbiettivo comune, il completamento dell’opera - comment ail viceministro Giancarlo Cancelleri -. Il cronoprogramma è chiaro, lavorare perché già nella prima metà del 2020 si possano consegnare al territorio tratti stradali completi. Questo cantiere riprende vita dopo mesi grazie alla sinergia tra le istituzioni, alla collaborazione di Cmc e Anas, al territorio e a quanti di fronte agli sfortunati eventi che hanno portato crisi e immobilismo dell’opera, si sono seduti attorno ad un tavolo per trovare soluzioni ad ogni problematica sciogliendo piano piano tutti i nodi di questa situazione. Un bel regalo di Natale per questo territorio che con grande soddisfazione stamattina ho voluto annunciare. Il lavoro paga sempre e porta gli unici frutti che voglio raccontare: i fatti".