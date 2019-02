Commissione d'inchiesta sui debiti fuori bilancio, ecco come sarà composta

Se ne parla, e anche con una certa insistenza, dall’inizio dello scorso ottobre. La costituzione di una commissione di indagine per la verifica e l’accertamento delle cause e concause che determinano la formazione dei debiti fuori bilancio è però, durante uno degli ultimi consigli comunali, saltata. E questa volta per l’impossibilità oggettiva di poter organizzare immediatamente la votazione segreta. Il Comune era e rimane assediato dai debiti fuori bilancio. Debiti che rischiano, concretamente, di compromettere la tenuta delle casse già al verde.

Quattordici consiglieri comunali avevano chiesto, all’inizio dello scorso ottobre appunto, di attivare immediatamente e con urgenza le procedure tecniche e amministrative per la costituzione di questa commissione d’indagine che dovrebbe anche, almeno secondo le intenzioni, “verificare eventuali responsabilità degli uffici comunali nella creazione delle varie motivazioni dell’esposizione debitoria dell’ente”. Della commissione d’indagine sui debiti fuori bilancio “dovranno far parte – secondo quanto è emerso durante l’Assise - 5 consiglieri, garantendo la minoranza alle elezioni su designazione dei capigruppo consiliari che provvede al Consiglio mediante votazione segreta. In caso di parità, è eletto il consigliere comunale più anziano di età, il presidente eletto dalla stessa commissione con votazione palese a maggioranza dei voti dei componenti”. La commissione d’indagine “avrà, inoltre, due mesi di tempo dalla data di insediamento per poter espletare i lavori di indagine e sarà onerata di riferire in consiglio comunale”.

La proposta è dunque chiara ed ha dei paletti ben definiti. Il Consiglio deve però organizzare la votazione segreta alla quale dovranno essere, appunto, presenti i capigruppo. E durante l’ultima seduta, svoltasi naturalmente all’aula Sollano, non tutti i capigruppo erano presenti.