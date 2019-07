Debiti fuori bilancio senza controllo: via ai lavori della commissione d'indagine

Commissione consiliare d’inchiesta sui debiti fuori bilancio, si inizia a lavorare. Stamattina, salvo rinvii dell’ultim’ora, si dovrebbe infatti riunire per la prima volta la struttura composta nelle scorse settimane dopo diversi mesi di attesa allo scopo di fronteggiare un fenomeno che continua a mettere seriamente a rischio la tenuta delle casse dell’Ente quali sono, appunto, i debiti fuori bilancio.

La struttura, composta dai consiglieri Carlisi, Licata, Vitellaro, Falzone e Spataro avrà tre mesi per approfondire il tema e tentare di individuare le cause che ci sono dietro la creazione dei debiti, valutando anche se esistono responsabilità da parte degli uffici ad esempio rispetto alle strategie difensive scelte o per quanto riguarda la difficoltà da parte della burocrazia comunale di rilasciare i pareri.