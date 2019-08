Commissione debiti fuori bilancio, chiesta una relazione agli uffici

La commissione d’inchiesta sui debiti fuori bilancio del Consiglio comunale di Agrigento da via ad una corsa contro il tempo. Entro il prossimo 9 agosto, infatti, gli uffici comunali dovrebbero fornire ai consiglieri presieduti da Pasquale Spataro un censimento dei provvedimenti connessi alla tematica, restringendo comunque il campo ai soli 2018 e 2019, al fine di “circoscrivere l’ambito di indagine visto i ristretti tempi in cui dovrà muoversi la commissione”.

La relazione dovrebbe consentire di conoscere per ogni singolo debito la data di ricezione dell’atto ed i tempi di lavorazione di ciascun ufficio; una classificazione dei debiti e la specifica indicazione delle richieste di accusa e difesa, e se sono stati pagati eventuali oneri dovuti all’allungamento dei tempi di liquidazione, se si sono cercate soluzioni extragiudiziali e quante sono in totale le cause pendenti.

I primi a rilevare che qualcosa non quadrava nel sistema dei debiti erano stati i revisori dei conti, che, in diverse occasioni, avevano rilevato la tardività con cui gli atti erano stati prodotti, chiedendo al segretario generale di agire contro gli stessi dipendenti comunali.