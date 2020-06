Piano costruttivo a Cannatello, il Comune è inadempiente: arriva un commissario

Piano di lottizzaione in viale Cannatello, il Comune di Agrigento è inadempiente e la Regione provvedere a nominare un commissario ad acta.

Tutto è contenuto in un provvedimento firmato dall'Assessorato regionale all'urbanistica che, appunto, interviene su un piano chiamato "Regina", da realizzarsi tra la via Cavaleri Magazzeni e la via Universo.

Un piano di cui la Regione aveva chiesto conto al Municipio a fine febbraio, chiedendo "di relazionare in ordine agli adempimenti e/o provvedimenti adottati dall’amministrazione comunale in ordine a detto piano di lottizzazione evidenziando gli eventuali elementi ostativi alla approvazione del Piano, evidenziando che, in assenza di riscontro o di notizie poco conducenti, entro il termine di giorni 30, si sarebbe disposto un intervento ispettivo e/o sostitutivo".

Cosa che è stata puntualmente fatta, stante che il Comune, dice la Regione, non ha fornito alcuna risposta. Il commissario ad acta dovrà adesso verificare gli atti e provvedere a sostituirsi al Municipio. E purtroppo, non è nemmeno la prima volta.