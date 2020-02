L'Ati contro il commissariamento: "Nessun immobilismo, Musumeci revochi il provvedimento"

Disporre nell'immediato la revoca del commissariamento, o l'Ati di Agrigento agirà con tutti gli strumenti a disposizione.

A qualche giorno dalla notizia che l'assessorato regionale alle Acque ha nominato un commissario ad acta per intervenire presso l'Ambito al fine di aggiornare l'attuale piano d'ambito e provvedere, entro fine anno, all'affidamento della gestione del servizio idrico alla (non ancora costituita) consortile pubblica.

Secondo una nota dell'Ati, firmata da Francesca Valenti, Domenico Gueli, Margherita La Rocca Ruvolo, Alfonso Provvidenza, Ettore Di Ventura, Mirko Cinà e Nello Hamel, la Regione non ha "tenuto debitamente in considerazione il lavoro svolto fin dalla data di insediamento degli organi dell'Ati". "Non c'è stato certo immobilismo - dicono -. Riteniamo veramente un'ingiustizia ed un'offesa al lavoro dei sindaci che si sono dedicati con passione ed abnegazione ai lavori dell'Ati. Un'offesa alla sana politica, ai tanti risultati raggiunti".

Parte lungo (ma non troppo) elenco di risultati, appunto, che vanno dai ricorsi oggi incardinati dinnanzi alla giustizia amministrativa passando per la risoluzione del contratto con la Girgenti acque e la scelta della forma pubblica di gestione in house, oltre che la ricognizione delle risorse idriche esistenti.

"Questo è immobilismo? - si chiedono -. Forse al governo e alla burocraiza regionale tutto ciò disturba. Bisogna farla finita con la stagione dei commissari. Si tratta di scelte che calpestano e sospendono la democrazia rappresentata dalle istituzioni nel territorio. Questo non lo accettiamo: il consiglio direttivo dell'Ati è pronto ad ogni azione di contrasto e lotta, in tutte le sedi, in assenza di risposte immediate del presidente della regione sulla revoca del commissariamento".