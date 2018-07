Non hanno fornito chiarimenti sui bilanci 2017, commissari per 29 Comuni

Avrebbero dovuto fornire chiarimenti sull'approvazione del bilancio consuntivo 2017 entro fine aprile scorso. In realtà, in molti casi, non hanno nemmeno iniziato le procedure per la trattazione dello strumento finanziario.

Così, per una trentina di Comuni della provincia di Agrigento, alcuni ancora alle prese con i consuntivi del 2016 arrivano i commissari ad acta per il rendiconto dell'anno scorso.

I provvedimenti, che su base regionale riguardano decine di comuni in tutta l'Isola, sono stati firmati dall'assessorato regionale agli Enti locali individuando tutti i municipi che, sebbene ufficialmente intimati, non abbiano provveduto ad inviare alla Regione Siciliana gli atti comprovanti l'adozione dello strumento finanziario. In sintesi: nel lungo, lunghissimo, elenco realizzato potrebbero rientrare anche Enti che in realtà hanno approvato lo strumento, ma semplicemente non lo hanno comunicato. Per questo i commissari, avranno in una prima fase l'onere di verificare questo specifico aspetto e, solo successivamente, insediarsi.

Stando all'elenco dell'Assessorato, i commissari sono stati nominati per i Comuni di Agrigento, Bivona, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini, Grotte, Lampedusa e Linosa, Licata, Menfi, Montallegro, Montevago, Palma di Montechiaro, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, Ribera, Sambuca di Sicilia, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Santa Margherita di Belice, Santo Stefano Quisquina, Sciacca e Siculiana.