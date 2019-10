Commemorazione dei defunti, ecco come cambia la viabilità in città

Per la commemorazione dei defunti, come da tradizione, l’arcivescovo di Agrigento: il cardinale Francesco Montenegro celebrerà l’eucaristia di suffragio nei due cimiteri cittadini. Il due novembre, alle 10, sarà al cimitero di Bonamorone e alle ore 16 al camposanto di Piano Gatta. Intanto, il comandante della polizia municipale, Gaetano Di Giovanni, ha firmato l'ordinanza che rivoluziona la viabilità cittadina.

Venerdì e sabato, dalle ore 7 alle 19, la via Demetra sarà chiusa al traffico, ad eccezione dei mezzi pubblici, d'emergenza e di polizia. In via Pindaro sarà attuato il senso unico con direzione di marcia da via Panoramica dei Templi a via Demetra, con divieto di svolta a sinistra proprio per via Demetra. Senso unico, con direzione di marcia via Demetra-viale Della Vittoria, anche per via Antonio Gramsci dove sarà consentita la sosta, parallelamente al ciglio della carraggiata, su entrambi i lati.

Venerdì e sabato, sarà inibito a tutti l'ingresso al piazzale del cimitero Bonamorone e sarà imposto il divieto di sosta con rimozione per gli inadempienti, ad eccezione degli autobus in servizio pubblico, dei taxi, dei mezzi dei diversamente abili, nonché delle associazioni di volontariato che ne faranno richiesta e delle ditte di rivendita di fiori che transiteranno - prescrivono dal comando dei vigili urbani di Agrigento - per raggiungere i loro garage. Il due novembre, in occasione della celebrazione dell'arcivescovo, sarà fatta inoltre eccezione - proseguono dal comando della polizia municipale - anche alle autovetture delle autorità che arriveranno per la messa al Sacrario dei caduti.