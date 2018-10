Commemorazione dei defunti, ecco come cambia la circolazione stradale

Commemorazione dei defunti. Cambia - giovedì e venerdì, dalle 7 alle 19, - la circolazione stradale. A regolamentare il traffico, con nuove direttive per il centro urbano e per il piazzale del cimitero, è stato il comandante della polizia municipale Gaetano Di Giovanni.

La via Demetra sarà chiusa al traffico, ad eccezione dei mezzi per servizi pubblici, di quelli delle forze di polizia e dei mezzi di soccorso.

In via Pindaro verrà attuato il senso unico con direzione di marcia da via Panoramica dei Templi e via Demetra e con divieto di svolta a sinistra per via Demetra.

Senso unico anche in via Antonio Gramsci, con direzione di marcia via Demetra - viale Della Vittoria, con sosta consentita su ambo i lati parallelamente all'asse della carreggiata.

Inibito l'ingresso al piazzale del cimitero e per tutti è imposto il divieto di sosta. Prevista la rimozione dei mezzi di quanti, inadempienti, lasceranno le auto dove non si può. Eccezione verrà fatta per gli autobus dei servizi pubblici, per i taxi, per i mezzi dei diversamente abili, nonché per quelli delle associazioni di volontariato che ne faranno richiesta. Eccezione anche per quanti sono impossibilitati a camminare e per le ditte di rivendita di fiori. Il 2 novembre verrà fatta eccezione anche per le autovetture delle autorità che converranno al cimitero per la santa messa al Sacrario.