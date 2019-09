Statale 189, l'auto finisce fuori strada e si ribalta: muore un ventiquattrenne

Pare che fosse andato ad accompagnare la fidanzata, a casa, a Casteltermini. Lungo la statale 189, la Palermo-Agrigento, dopo l'ex stazione di Comitini, mentre era sulla strada del ritorno, l'incidente. Ha perso il controllo dell'auto - una Golf Volkswagen - che stava guidando e, stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri, la macchina finita fuori strada si è ribaltata. Ha 24 anni l'agrigentino - Alfonso Taglialavoro - che, stanotte, ha drammaticamente perso la vita.

L'incidente stradale mortale, l'ennesimo che si viene a registrarsi nell'Agrigentino, si è verificato in territorio di Comitini, all'altezza del chilometro 50+400.

Durante la notte, subito dopo l'incidente stradale, non vi è stato alcun allarme, né richiesta di soccorso. Ai carabinieri, l'Sos è arrivato stamattina alle 6,30 circa. Subito i militari dell'Arma della stazione di Comitini si sono precipitati lungo la statale 189, all'altezza dell'ex stazione ferroviaria. I carabinieri si stanno occupando dei rilievi tecnici di rito per ricostruire, con certezza, la dinamica di quello che è stato un incidente che non ha coinvolto nessun altro mezzo.

Agrigento come Racalmuto. In neanche 24 ore, per due diversi incidenti di auto, hanno perso tragicamente la vita due giovanissimi.