Coronavirus, a Comitini via all'analisi sierologica volontaria di dipendenti comunali e negozianti

Comitini, via all'attività di monitoraggio anti-Covid da parte del Comune.

Ad annunciarlo, sui social, è stato il sindaco Nino Contino, il quale ha spiegato che è "iniziata la campagna di prevenzione programmata" e che nella giornata di oggi sono stati "sottoposti ad indagine sierologica rapida volontaria i primi 40 dipendenti comunali ed esercenti attività commerciali".

Già nei giorni scorsi il primo cittadino aveva annunciato che un laboratorio privato si sarebbe fatto carico delle operazioni di verifica dell'eventuale presenza del pericoloso virus attraverso appunto non i tamponi, ma semplici analisi del sangue.

“L’obiettivo - continuava Contino - è quello di garantire servizi pubblici in sicurezza alla collettività e quindi in primis i test saranno rivolti a dipendenti comunali che operano nel territorio o in stretto contatto con utenza cittadina, e in una seconda fase i test saranno proposti ad esercenti, ambulanti e a chi presta attività di volontariato nel nostro territorio".