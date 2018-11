Comitini, Aragona e Favara, ecco gli esiti delle analisi sui campioni di acqua

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Esito favorevole dei campioni di acqua potabile al Partitore di Aragona, Comune di Comitini, Aragona e Favara

Girgenti Acque S.p.A. comunica che i Rapporti di Prova, dei campioni d’acqua prelevati in data 09/11/2018 presso i seguenti punti rete forniti a mezzo del Partitore Idrico di Aragona:

· Punto di carico autobotte (Aragona): POTABILE;

· Arrivo serbatoio comunale di Comitini: POTABILE;

· Arrivo al partitore di Aragona: POTABILE;

· Uscita dal partitore di Aragona: POTABILE;

· Arrivo serbatoio Cartesio di Favara: POTABILE;

· Uscita serbatoio Cartesio di Favara: POTABILE;

· Arrivo serbatoio Madonna della Rocca di Agrigento: POTABILE;

· Uscita serbatoio Madonna della Rocca di Agrigento: POTABILE;

hanno evidenziato parametri conformi al D. Lgs. 31/01 e ss.mm.ii.

Inoltre, in attesa di conoscere le determinazioni in merito da parte delle Autorità competenti, si comunica che in data 10/11/2018, il Gestore ha provveduto ad effettuare nuovi campionamenti che confermano la potabilità dell’acqua distribuita, nello specifico:

· Punto rete via Apollo 11 n. 10 (matricola 37138) comune di Comitini: POTABILE;

· Arrivo al partitore di Aragona: POTABILE;

· Uscita dal partitore di Aragona: POTABILE.