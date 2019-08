Gestione del servizio idrico, nasce un comitato spontaneo dei cittadini

Gestione del servizio idrico, nasce a in città un comitato civico per la difesa della gestione pubblica e per la tutela dei diritti dei cittadini.

Compito della struttura, che si prefissa innanzitutto di “redigere un regolamento ed uno statuto ispirati ai principi della tutela dell’acqua pubblica, con esclusione di ogni intervento privatistico, nonché alla difesa dei diritti dei cittadini” è promuovere attività sul tema della gestione del servizio idrico. In tal senso i cittadini promuoveranno, ad esempio, un Consiglio comunale aperto al fine di “discutere sulla nuova gestione del servizio e sull’adozione di un atto di indirizzo politico da far valere in seno all’Ati che comprenda anche la richiesta di sospensione del pagamento del canone idrico con il sistema a ‘misura’ e il ritorno alla fatturazione forfettaria fino a quando non saranno create le condizioni per l’installazione dei contatori in tutte le utenze”.

Una battaglia che i fondatori del comitato avevano già portato avanti raccogliendo diverse centinaia di firme che sono state consegnate alla Prefettura e ai commissari dell’Ati senza però alcun risultato. Anzi, gli attuali gestori delle società Girgenti Acque e Hidortecne hanno sottolineato come non siano nelle condizioni di sostenere il costo delle attività di installazione dei contatori, completando le migliaia di utenze che ancora oggi pagano in modo forfettario