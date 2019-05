Comitato lavoratori Asp di Agrigento: ieri la prima riunione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si è tenuta nel tardo pomeriggio di ieri, presso un importante studio legale della città, la prima riunione del comitato dei lavoratori dell'Asp di Agrigento. Durante l'incontro i promotori hanno spiegato ai presenti i principi che hanno ispirato la costituzione del comitato, a cui hanno aderito nelle scorse settimane oltre un centinaio di dipendenti, e si è discusso dei vari problemi che riguardano i lavoratori dell'azienda sanitaria.

L'assemblea ha unanimamente convenuto sulla necessità che l'amministrazione prenda in considerazione la forte sfiducia che una grande fetta di dipendenti nutre nei confronti dei sindacalisti, dai quali purtroppo non si sentono più adeguatamente

rappresentati, e sull'intenzione di porsi in una posizione di massima disponibilità, propositività e collaborazione nei confronti dell'attuale management aziendale.