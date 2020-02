Per gioco portano via una panchina, il comitato di quartiere li costringe a riposizionarla

Hanno prelevato e trascinato altrove una panchina in legno che era stata realizzata solo una settimana fa dai ragazzi dell’oratorio per rendere più funzionale una piccola area di riflessione e preghiera nei pressi della chiesa del quartiere solo per gioco. È accaduto a Fontanelle, nel tardo pomeriggio del 14 febbraio. La panchina era stata caricata in spalla dai giovani, che la stavano trasportando in un altro luogo per, hanno detto a chi li ha fermati, fare uno scherzo ad un amico.

Ad intervenire, allertati dagli stessi residenti, è stato uno dei componenti del comitato di quartiere “Fontanelle insieme”, il quale ha costretto i ragazzi a ricaricarsi in spalla la panchina e a ricollocarla nel posto originario, seguendoli a distanza con l'auto finchè tutto non era stato rimesso al proprio posto.

“Questo post - dicono sui social dal comitato – lo facciamo non per sfogare insulti su questi ragazzi ma per alzare il livello di attenzione da parte di tutti, in primis i genitori e tutti gli educatori del quartiere e non solo, per iniziare a far comprendere ai nostri ragazzi che ciò che si sta facendo è per migliorare la qualità della vita di Fontanelle ed offrire occasioni di socializzazione bellezza e sano svago, sentendoci tutti coinvolti in quello che si sta facendo insieme”.

