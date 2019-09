Viene colto da un malore mentre è alla guida: auto contro un palo, muore pensionato

Era a bordo della sua auto, un’utilitaria, quando è stato colto da un malore improvviso. Si tratta di un pensionato di 68 anni. L’agrigentino ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro il palo della pubblica illuminazione.

Il fatto è accaduto in via De Gasperi, ad Agrigento. L’uomo è stato ritrovato riverso sulla sua auto. Sul posto si sono precipitati i carabinieri ed una ambulanza del 118.

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, il 68enne è stato colto da un infarto. I militari dell’Arma giunti in pieno centro cittadino, sono stati impegnati nella gestione della viabilità. Le cause della morte del 68enne, S.C., queste le sue iniziali, sono state naturali.