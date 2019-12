"Coltivazione di droga in Belgio", via libera all'estradizione per 29enne

Via libera all'estradizione di Rosario Siracusa, 29 anni, di Agrigento ricercato per vicende di droga in Belgio. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. Il giovane era stato arrestato, dai carabinieri, lungo la strada fra Sambuca di Sicilia e Sciacca. Dal controllo al terminale è risultato che il ragazzo era destinatario di un provvedimento di arresto per aver coltivato, in concorso, all'interno di un capannone complessive 1.641 piante di cannabis. Tutto sarebbe accaduto fra il primo gennaio del 2018 e il 14 gennaio di quest'anno. Il provvedimento di estradizione, con la pronuncia della Cassazione, - ha ricostruito il quotidiano - è esecutivo.