Coltello serramanico, "fumo" e guida senza patente: i carabinieri fermano dei giovani

I militari dell'Arma al setaccio del territorio. Anche nell’ultimo weekend prima del Natale i carabinieri di Agrigento sono stati impegnati a ritmo serrato nei controlli che hanno portato a diverse denunce e sequestri.

I carabinieri, nel dettaglio, hanno denunciato un venticinquenne empedoclino che teneva in macchina un coltello a serramanico, oltre ad un piccolo “tocco” di hashish per uso personale, motivo per il quale è stato segnalato alla Prefettura di Agrigento.

Stessa segnalazione anche per un altro empedoclino, appena ventenne, che stava rientrando a casa dopo aver comprato il “fumo”. Ad Agrigento, poi, i militari dell’Arma hanno denunciato e ritirato la patente ad un trentacinquenne del posto sorpreso alla guida sotto l’effetto dell’alcool.

Inoltre, i carabinieri della stazione di Cattolica Eraclea hanno fermato e sanzionato un ragazzo che guidava, senza patente, una macchina risultata senza assicurazione. "Questi i brillanti risultati ottenuti dall’Arma per garantire, ancora una volta, un Natale sicuro agli agrigentini".