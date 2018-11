"Aveva un coltello a serramanico in tasca", denunciato un 17enne

Sarebbe stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Un diciassettenne di Agrigento è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, dai carabinieri. I militari dell’Arma del nucleo operativo e radiomobile lo hanno notato mentre camminava, con atteggiamento sospetto, lungo la via 25 Aprile.

Pare che alla vista della pattuglia, il giovane abbia anche tentato di accelerare il passo. Un comportamento che non è sfuggito ai militari dell’Arma che hanno fatto scattare il controllo prima e la denuncia dopo. Il coltello a serramanico, che il giovane aveva con se, è stato, naturalmente, posto sotto sequestro.