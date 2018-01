"Colpì il padre con nove coltellate", 32enne si difende dal gip e resta ai domiciliari

"Non ricordo quello che ho fatto, soffro di problemi mentali". Il trentaduenne, arrestato dalla polizia mercoledì con l’accusa di tentato omicidio nei confronti del padre, si difende davanti al gip.

L’anziano genitore è stato colpito con nove coltellate nella sua abitazione di via Santo Spirito ma non è in pericolo di vita. Il pubblico ministero Alessandra Russo ha disposto la collocazione in una comunità per malati psichici. Il gip Alessandra Vella, dopo l'interrogatorio di convalida al quale è stato sottoposto questa mattina, ha confermato gli arresti domiciliari nella struttura.