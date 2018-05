"Colonia" di siciliani a "Le Iene", Silvio Schembri: "Abbiamo una marcia in più"

“Colonia” di siciliani a “Le Iene”, tra questi c'è anche un agrigentino: è Silvio Schembri. Il giornalista figlio della Valle dei Templi è tra gli inviati siciliani della celebre trasmissione tv, in onda su Italia 1. Anche Silvio Schembri, figura tra le pagine di “I love Sicilia”.

“Non avrei mai potuto fare questo lavoro senza l’esperienza che ho fatto in Sicilia. Se sei abituato a fare Agrigento – Palermo in due ore e a montare il servizio in macchina, fermo al semaforo, quando arrivi a Milano hai per forza una marcia in più. Siciliani a Mediaset? La mamma – dice Schembri al giornale ‘I love Sicilia’ - prima mi mandava dei pacchi a casa, ora li faccio arrivare direttamente qui e li distribuisco”.