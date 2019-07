Colle di San Gerlando, primo ok al progetto di consolidamento

Non è ancora detta la parola "fine", ma, almeno, dopo anni possiamo dire che è iniziata la fase autorizzativa del progetto di consolidamento della collina su cui sorge la Cattedrale di San Gerlando e su cui poggia larga parte del nostro centro storico.

Il Genio civile di Agrigento ha infatti dato il proprio "via libera" al progetto definitivo per gli interventi sul colle che sono stati progettati dalla società "Tecnital" d Verona e che dovrebbero consentire, si spera, la messa in sicurezza definitiva del colle. Un "ok" che si spera faccia da viatico positivo ad un altro importante appuntamento, cioè quello che si consumerà il prossimo 23 luglio, quando a Palermo si terrà una specifica conferenza di servizi dedicata durante la quale tutti i vari enti dovrebbero poter esprimere il proprio parere e, in conclusione, dare il via agli interventi.

In che tempi? Dalla Regione promettono che tutto potrebbe concludersi davvero in poco tempo: forse già con un inizio di cantieri nel 2020. I lavori, dice chi ha potuto leggere le carte, si presentano come poco invasivi (si parla di regimentare le acque sotterranee e realizzare una "rete" di micropali che contenga lo spostamento della collina) e consentiranno anche di rendere percorribili i sentieri sotto la navata nord.

Gli interventi saranno finanziati con i 25 milioni di euro messi oggi a disposizione dalla rimodulazione del Patto per il Sud.