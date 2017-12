Colle San Gerlando, via al primo intervento: costerà 174mila euro

Messa in sicurezza della Cattedrale, qualcosa si muove. Dopo gli svariati sopralluoghi e l’acquisizione di diversi documenti, oggi la novità. Infatti, il governo regionale ha avviato un primo, concreto, intervento sulla collina di San Gerlando di Agrigento. L’intervento sarà realizzato, lungo il costone, una barriera paramassi a dissipazione di energia. La struttura sarà lunga 160 metri e avrà un'altezza di intercettazione di 3 metri. Il costo dell'intervento, affidato alla Protezione civile regionale, sarà di 174 mila euro. Il tanto atteso intervento sarà soltanto uno dei primi. Secondo quanto fanno sapere dal Comune, a breve seguito l’avvio dei lavori di messa in sicurezza della Cattedrale, per un importo di circa 1,6 milioni di euro, a cura del Comune di Agrigento e dell’Arcidiocesi.