Consolidamento del colle di San Gerlando, progetto entro il prossimo ottobre

Consolidamento del colle di San Gerlando, il progetto sarà consegnato entro i termini previsti dal Governo Regionale. Il commissario unico per il dissesto idrogeologico della regione Sicilia, l'ex assessore Maurizio Croce, ha infatti annunciato che la struttura da lui diretta sarà nelle condizioni di aggiudicare il servizio di progettazione in tempo per poter veder realizzata entro ottobre il documento definitivo da finanziare.

Un impegno importante, perché, salvo stravolgimenti nella struttura della Regione, consentirebbe di inserire il progetto tra quelli coperti dai fondi del Patto per la Sicilia, dove esiste un fondo da meno di 40milioni di euro che si sarebbe dovuto colmare con i ribassi economici degli altri appalti.

Intanto sul Colle si lavora. Gli interventi condotti dal consulente dell'Arcidiocesi, Teotista Panzeca, sono circa al 50% del loro svolgimento, con maggior grado di avanzamento nella parte Quattrocentesca. Sarà infatti necessario approvare una variante al progetto a causa dell'avanzamento del fronte franoso.