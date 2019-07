La collana di Dolce e Gabbana diventa un caso, Castellino: "Sono rammaricato"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

l Sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, rammaricato e mortificato per quanto accaduto, che rischiava di macchiare un momento di giubilo e di rinascita per la nostra comunità, sente l'obbligo di intervenire, come già fatto, pubblicamente ieri dopo la messa di saluto alla Madonna del Castello.

Il Consigliere di Minoranza ha leso l'immagine della città pur essendo stato informato per tempo dal Sindaco sulla reale e normale situazione in essere, che nulla aveva di strano.

L'ex voto non è mai stato tolto al Monastero, che ne rimane per sempre proprietario, la custodia dello stesso era demanda all'Arcidiocesi di Agrigento che ha correttamente agito in ottemperanza a quanto richiesto dai sonanti nell’atto di donazione.

Il Sindaco si scusa, ancora una volta, con Sua Eminenza Montenegro per le accuse gratuite, gli attacchi immotivati pubblicamente subiti, da chi avrebbe fatto molto meglio a stare zitto.

Il Presidente del Consiglio Comunale Domenico Scicolone, a nome personale e della massima assise cittadina, condanna la presa di posizione estemporanea, senza la consapevolezza del ruolo che si riveste, che ha leso l'immagine del Consiglio Comunale e dell'intera Città, e si scusa con Sua Eminenza per gli indegni attacchi subiti.

Il Sindaco ed il Presidente, ringraziano sua Eminenza e la Curia per la totale ed enorme collaborazione e la vicinanza sempre dimostrata nei confronti della nostra Comunità di Palma di Montechiaro.

Lo Sconfinato Amore di Don Franco per la Città di Palma di Montechiaro, è manifesto ed è conosciuto a tutti, per questo lo ringraziamo ancora una volta e mortificati ci scusiamo per quanto accaduto.

Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio Comunale ringraziano gli stilisti, Domenico Dolce e Stefano Gabbana, per aver scelto la nostra città donandole Bellezza e tributandole enorme Onore, e per il loro gesto di amore e di carità che doveva resterà riservato, come nei loro desideri.

Il Sindaco Stefano Castellino facendosi interprete della gratitudine della città proporrà di conferire la Cittadinanza Onoraria agli Stilisti che hanno lasciato un segno indelebile nei nostri cuori.

Il riscatto sociale della nostra comunità non potrà essere mai bloccato o macchiato da chi ha smania di protagonismo senza valutare le conseguenze del proprio agire. Nulla potrà impedire al Sole di Risorgere.