Alt ad un camion carico di animali vivi: trovati 2 chili e mezzo di cocaina, arrestati 2 trafficanti

Fermano un grosso camion che trasportava animali vivi e in alcune intercapedini dell'abitacolo trovano due chili e mezzo di cocaina. Droga di ottima qualità, secondo le analisi di laboratorio, che avrebbe potuto fruttare - sull'illegale mercato dello spaccio - più di 500 mila euro. Due trafficanti - provenienti da fuori regione - sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Realmonte. Entrambi sono stati portati al carcere "Di Lorenzo" di Agrigento.

A poche ore dalla riapertura delle "frontiere" - è di nuovo possibile spostarsi, infatti, da una regione all'altra - , lungo la statale 115, in territorio di Realmonte, nei pressi della Scala dei Turchi, i militari dell'Arma hanno fermato un camion che stava trasportando animali vivi. Avrebbe dovuto essere un ordinario controllo stradale. Si è trasformato, invece, in un duro colpo contro il traffico di stupefacenti.

Durante il controllo, l'agitazione del conducente e del trasportato non è passata inosservata ai carabinieri che, insospettendosi, hanno deciso per una immediata perquisizione del grosso camion. Da alcune intercapedini realizzate nell'abitacolo, saltano subito fuori degli strani involucri. E il contenuto è apparso, immediatamente, chiaro ai carabinieri: era cocaina. Ben due chili e mezzo che avrebbero potuto fruttare - secondo la ricostruzione ufficiale del comando provinciale dell'Arma - oltre 500 mila euro. L'ingente quantitativo di sostanza stupefacente sarà adesso analizzato per stabiiliire il livello di purezza e dunque la quantità di dosi ricavabili, certamente - spiegano i carabinieri - non inferiore alle 10 mila unità. L'autista del camion e il suo passeggero - pare che uno dei due sia un calabrese - sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La droga, con molta probabilità, sarebbe stata riversata, come un "fiume", tra i locali della movida estiva agrigentina.