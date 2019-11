Sequestro di cocaina nelle campagne di Naro, la soddisfazione del sindaco Brandara

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Un'eccellente operazione di Polizia ieri ha permesso di sequestrare un ingente carico di droga nel territorio di Naro: un chilo di cocaina che avrebbe fruttato 300 mila euro. Il mio plauso al dirigente del commissariato di Canicatti Cesare Castelli e al Capo della Squadra Mobile della Questura di Agrigento Giovanni Minardi per il lavoro svolto.

Ancora una volta operazioni come questa obbligano tutti noi, a partire dalle istituzioni, ad alzare la guardia perché segnali ci dicono di uno spaccio che tende ad abbassare sempre di più l’età dei consumatori di droghe. Per tale ragione convocherò a breve il tavolo di "Istituzioni in rete" con le agenzie educative del territorio estendendo l’invito alle forze dell’ordine.